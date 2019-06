„Poleću“ Jović i „orlići“

Danas pre 39 minuta | Piše: O. N.

Predvođen najskupljim igračem u istoriji srpskog fudbala, naš nacionalni tim počinje učešće na prvenstvu Evrope Stručnjaci i javnost složni su u stavu da Srbija ponovo ima mladu fudbalsku selekciju za velika dela na prvenstvu Evrope za igrače do 21. godine, a današnja utakmica prvog kola B grupe sa Austrijom u Trstu (18.30) nagovestiće koliki su stvarni dometi ekipe selektora Gorana Đorovića, predvođene novim napadačem Reala i najskupljim igračem u istoriji našeg fudbala Lukom Jovićem.

Derbi sa braniocem titule Nemačkom još više, pa i sa Danskom na kraju borbi u B grupi takmičenja na tlu Italije i San Marina. – Prvi ću da kažem: želimo da budemo evropski prvaci. Da li to mogu da garantujem? Ne mogu, naravno, a to ne može ni niko drugi od učesnika. Mi smo plasirali među 12 najboljih u Evropi i to je već svakako veliki uspeh, ali imamo legitimno pravo da se nadamo. Svima poštovanje, ali Srbija se nikoga ne plaši. Igračima stalno