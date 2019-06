Neverovatno! Grom udario u halu "Aleksandar Nikolić" usred derbija, svetla se ugasila, krov prokisao i prekinuo finale /foto/

Blic sport pre 2 sata | Darko Nikolić

Neverovatna scena desila se u četvrtoj deonici četvrtog meča finala Superlige u kome su se sastali KK Partizan i KK Crvena zvezda.

Naime, minut i po po početku poslednje deonice, grom je udario u halu "Aleksandar Nikolić", zbog čega je otkazala trećina svetala u njoj. I, ne samo to. Usled jakog nevremena koje je zadesilo Beograd, krov je počeo da prokišanjava, i to na nekoliko mesta, pa je sudijska trojka na 8:32 do kraja utakmice - prekinula meč, rešivši da se on nastavi tek kasnije. To se i dogodilo pola sata kansije, kada se prokišnjavanje zaustavilo, a parket u