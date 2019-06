Jokićeve suze, evo šta je otkrio njegov saigrač!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Huančo Ernangomez otkrio detalje iz svlačionice.

Nikola Jokić je zaista nešto posebno što je zadesilo NBA ligu. O tome je govorio i Huančo Ernangomez, njegov saigrač iz Denvera i reprezentativac Španije. "Možda vi to ne znate, ali sam ja svakog dana sa njim i vidim da je on veoma skromna osoba i osoba koja mnogo radi. On je svakog dana u sali... On je jedini igrač u ekipi koji je odigrao svaku utakmicu, osim jedne, pošto je bio suspendovan", rekao je Huančo Ernangomez. Govorio je i o suzama