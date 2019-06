Katai magiko: Slobodnjak koji je totalno zbunio golmana i doneo našem reprezentativcu MVP priznanje /video/

Blic sport pre 2 sata | Darko Nikolić

Aleksandar Katai je ponovo, četvrti put u novoj sezoni američke MLS lige, postigao pogodak za Čikago Fajer čiji je strateg naš stručnjak Veljko Paunović.

Ovoga puta, on je to uradio u petom minutu meča sa Real Solt Lejkom, i to iz slobodnog udarca koji je njegov klub, emitujući snimak na društvenim mrežama, opisao rečima "Uvek ima trik u rukavu. Mađioničar nas dovodi do 1:0!": Ipak, gosti su pogotkom Rusnaka u 33. minutu iz penala odneli deo plena, a Kataiju je uz pogodak pripalo i MVP priznanje, za najboljeg igrača utakmice. Na tabeli Istočne konferencije MLS-a Čikago je osmi, sa 19 bodova iz 17