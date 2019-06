"Ne znam da li da budem srećan ili tužan": Ovako je Vladan Milojević prokomentarisao odlazak Pavkova u Kinu /video/

Blic sport pre 1 sat | V. I.

Fudbaleri Crvene zvezde remirizali su sa Klužom (1:1) na pripremama u Austriji, a Vladan Milojević je nakon meča i analize tog susreta govorio i o odlasku Milana Pavkova koji bi uskoro trebalo da postane novi fudbaler Đijangsua. - Pavkov se pozdravio sa nama, on je otišao za Beograd. Ne znam da li da budem srećan ili tužan. Drago mi je zbog njega, on ide da zaradi. Svaki put kad mi ode neki igrač... Ali imamo igrače i videćemo sve do 31. avgusta