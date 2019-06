Ništa od Vimbldona: Milojević se borio, ali izgubio

N1 Info pre 23 minuta | Ivana Salapura

Srpski teniser Nikola Milojević zaustavljen je u prvom kolu kvalifikacija za Vimbldon. Bolji od njega bio je Danac Mikael Torpegard, koji je posle dva sata igre slavio sa 6:4, 6:7 (8), 6:3.

Iako je Srbin bio bolji na servisu, spasao je samo dve od pet brejk lopti sa kojima se suočio. S druge strane, iskoristio je svega tri od 11, koliko je imao na servis rivala. Torpegard je rano došao do brejka u prvom setu. Iako je Milojević uspeo da se vrati u završnici seta, to nije bilo dovoljno da napravi preokret. Drugi je doneo znatno ujednačeniju igru. Ponovo je Danac prvi došao do brejka, ali je uspeo davrati Srbin i izbori za dodatni