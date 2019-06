Evropsko prvenstvo za košarkašice: Belgija pokazala zbog čega je prvi favorit turnira, Španija najefikasnija prvog dana

Blic sport pre 2 sata | Blicsport.rs

Košarkašice Belgije su savladale Rusiju sa 67:54 u prvom kolu grupe D, u kojoj je trijumf zabeležila i naša selekcija (nad Belorusijom sa 55:53) na otvaranju Evropskog prvenstva.

Belgijanke su opravdale epitet favorita i bez većih problema izašle na kraj sa rivalkama. U drugoj deonici su slomile rivalke, a onda to održavale do kraja zahvaljujući poenima Emem Meseman koja ih je nanizala čak 29. Sa druge strane se istakla Marija Vadeva sa 20. Naše devojke su prošle kroz pravu dramu da bi zabeležile pobedu protiv silno motivisanih Beloruskinja, do poslednje sekunde je tas na vagi mogao da završi na bilo kojoj od dve strane.