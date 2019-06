Pa, dobro kirjose, dokle: Više!? Nova uvreda na račun Novaka Đokovića, najbolji na svetu može samo da odgovori reketom!

Blic sport pre 18 minuta | A. B.

Novak Đoković će na ovogodišnjem izdanju Vimbldona (od 1. do 14. jula), probati da odbrani titulu prestižnog grend slema.

Ipak, ukoliko naiđe na Nika Kirjosa, to neće biti lako, jer se pre svega radi o supertalentovanom igraču, a uz to, poznato je koliko Australijanac "ne miriše" vodećeg svetskog tenisera. To je potvrdio i u izjavi pred žreb koji će se održati u petak u 11 sati. - Voleo bih da u prvom kolu odmah izvučem Novaka, kako bih mogao što pre da ga pošaljem kući - zapretio je Australijanac braniocu titule na trećem grend slemu u sezoni. Ovo je samo jedan u nizu ispada Nika