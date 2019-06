Nova drama i novi trijumf kraljica: Naše devojke poput uragana potpuno uništile Rusiju, briljirale Dabović i Butulija!

Blic sport pre 23 minuta | Miodrag Dimitrijević

Košarkašice Srbije savladale su Rusiju sa 77:63 (23:16, 18:15, 12:21, 24:10) i tako zabeležile drugi trijumf u isto toliko mečeva na šampionatu Evrope.

Sva dešavanja sa ovog susreta mogli ste da pratite uživo uz Blicsport. Pa, ako se po jutru dan poznaje, biće ovo uspešan Evrobasket. Tako je bilo i na ovom susretu, od samog početka su naše devojke zaigrale baš, baš snažno. Umorna Sonja Petrović je sada dobila više minuta na klupi ne bi li odmorila, a odgovnornost je preuzela Ana Dabović. I to je učinila sa stilom! Već u prvih dvadeset minuta je nanizala 10 poena, a do kraja je stigla do 16. Veliku podršku imala je