Aleksis odlučujućim penalom poslao Kolumbijce kući

N1 Info pre 22 minuta

Čile se plasirao u polufinale Kopa Amerika izbacivši Kolumbiju na penale 5:4. Odlučujući penal je postigao napadač Mančester Junajteda Aleksis Sančez, a inače za 90 minuta fudbala nije bilo golova.

Prvo uzbuđenje na duelu Čilea i Kolumbije desilo se u 17. minutu kada je fudbaler Čilea Aranguiz postigao gol. Ipak posle konsultacije sa video asistentom sudija je poništio ovaj pogodak zbog ofsajda. Do velikog odmora nije bilo većih iznenađenja, a Kolumbijci su imali jedini tada šut u okvir gola. VAR ruled out goal for Chile 15' Alexis Sanchez was ruled to be offside in the build up down the left, and the goal has been chalked off, much to the