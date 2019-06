Lekleru pol i rekord staze u Austriji

N1 Info pre 19 minuta | Maja Todić

Vozač Ferarija Šarl Lekler osvojio je pol poziciju pred nedeljnu trku za Veliku nagradu Austrije.

Šarl Lekler je u Austriji došao do pol pozicije, druge u karijeri, uz postavljen novi rekord staze. Mladi vozač Ferarija najbolji krug u kvalifikacijama izvozio je za neverovatnih 1:03.003. Na prva tri startna mesta naći će se vozači iz tri različita tima jer je drugi u kvalifikacijama bio Luis Hamilton u svom Mercedesu, a treći Maks Ferštapen u Red Bulu. QUALIFYING CLASSIFICATION: A second career pole for @Charles_Leclerc #AustrianGP #F1