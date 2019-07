Šteta! Lajović stao u prvom kolu Vimbldona: Hurkač nepremostiva prepreka za Ducija

Blic sport pre 25 minuta | Milan Zarić

Šteta! Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Vimbldona, jer je na startu poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 posle dva sata i 38 minuta borbe.

Poljak je znatno bolje ušao u meč, pa je već na startu napravio brejk i došao do velikih 3:0, kada je praktično bilo jasno ko će se radovati u ovom delu igre. Hurkač stečenu prednost nije ispuštao, znalački ju je čuvao sve do kraja seta i na taj način je uspeo da napravi prvi korak ka drugoj rundi. Imao je protivnik u drugom setu čak pet prilika da u tri servis gema dođe do brejka, međutim nijednu nije iskoristio, jer se Lajović uvek vraćao i dovodio je do ludila