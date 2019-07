Odlučujući meč na Kritu: "Orlići" sutra protiv Litvanije, Bućana muči povreda Pecarskog

Blic sport pre 16 minuta | Blicsport.rs

Košarkašku reprezentaciju Srbije do 19 godina očekuje najvažnija utakmica na Svetskom prvenstvu na Kritu, jer će četvrtfinalni duel sa Litvanijom odlučiti da li će se naši momci naći u samoj završnici i boriti za medelje i mesto na pobedničkom postolju. Do sada je naš mladi tim ostvario maksimalan učinak. Do prvog mestu u grupnoj fazi došlo se pobedama protiv Kine, Portorika i Francuske, što je omogućilo relaksirajući duel protiv selekcije Filipina u osmini finala.