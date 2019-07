Zvanično: Dženkins na Malom Kalemegdanu do 2021.

N1 Info pre 5 minuta | Bojan Marinković

Košarkaši klub Crvena zvezda ozvaničio je saradnju sa Čarslom Dženkinsom, koji se po drugi put vraća na Mali Kalemegdan.

Amerikanac sa srpskim pasošem potpisao je ugovor do 2021. godine i u narednoj sezoni predstavljaće veliko pojačanje za ekipu Milana Tomića. Čarls Dženkins po treći put crveno-beli! ⚪️ Detaljnije: https://t.co/Gwt4Qu14gR Welcome home @thejenkinsguy22! #TogetherWeStandTogetherWeCan #WeAreTheTeam #kkcz pic.twitter.com/MyX2MGpoMa Iskusni bek (30), koji je u Zvezdi igrao od 2013. do 2015. i u sezoni 2016/2017, stiže iz Himkija čiji je član bio u