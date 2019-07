Nestvarna bajka se nastavlja! Ima samo 15 godina, spasila je dve meč lopte i prošla u osminu finala Vimbldona!

Blic sport pre 18 minuta | Darko Nikolić

Najneverovatnija teniska priča je nastavljena, i to na Vimbldonu, gde je 15-godišnja Amerikanka Kori Gof napravila novi podvig.

Ona je posle dva sata i 45 minuta borbe, kao 313. igračica sveta, koja je pritom u glavni turnir ušla kroz kvalifikacije, u šesnaestini finala eliminisala iskusnu Polonu Hercog. Amerikanka je do trijumfa nad 60. sa VTA liste došla rezultatom 3:6, 7:6(7), 7:5 i to nakon što je posle izgubljenog prvog seta u drugom gubila sa 5:2. U narednom gemu je spasila meč loptu na svoj servis, da bi pri 5:4 Hercog došla do 40:30 i nove meč lopte, ali je i to ispustila pred