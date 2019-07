Novi: Crveno-beli potpis! KK Crvena zvezda nastavlja da gradi moćan tim za napad na Evroligu!

Blic sport pre 1 minut | Darko Nikolić

KK Crvena zvezda nastavlja da oduševljava svoje navijače.

Poslednji u nizu potpisa na Malom Kalemgdanu je produženje ugovora sa Ognjenom Dobrićem, i to do 2021. godine. Ovaj 24-godišnji igrač rodom iz Knina prosečno je u prethodnoj sezoni ABA lige, nastupajući i kao bek i kao nisko krilo postizao 8,8 poena i imao 2,4 skoka za 16,3 minuta po utakmici, šutirajući trojke sa zapaženih 41,6% uspešnosti. Podsetimo, od kraja minule sezone do sada, Crvena zvezda je obnovila ugovore sa kapitenom Brankom