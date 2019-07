Dok se Srbija bori za medalju, šta se dešava sa Milicom Dabović?!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Nadamo se da sinoćnji poraz i pojedini komentari posle njega neće negativno uticati na naše ''lavice''.

Večeras se u Beogradu završava Evropsko prvenstvo za košarkašice. Za titulu če se boriti reprezentacije Francuske i Španije, što je možda i očekivano, ma koliko smo svi mi želeli da u toj utakmici vidimo reprezentativke Srbije. Malo je nedostajalo da se to zaista i dogodi, napravile su izabranice Marine Maljković preokret u finišu polufinalnog meča protiv Španije, ali nisu imale snage i koncentracije da to vođstvo i zadrže do kraja. Zato će se večeras od 17:30h u