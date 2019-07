Polufinale Vimbldona, a ne Ibica: Bautista: Trebalo je da idem na žurku, ali lepše mi je ovde

Blic sport pre 1 sat | Blicsport.rs

Roberto Bautista Agut se plasirao u polufinale Vimbldona, ali to nije ono što je Španac očekivao.

On je u četvrtfinalu savladao Argentinca Gvida Pelju sa 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 i u petak od 14 sati će igrati protiv Novaka Đokovića. Ipak, kako Bautista nije igrao naročito dobro pred Vimbldon i nije očekivao da će stići skoro do kraja druge nedelje, on je zakazao put na Ibicu sa prijateljima. „Trebalo je već danas da budem na Ibici, dogovorio sam se sa šestoricom prijatelja da napravimo zabavu, ali ipak neću moći da im se pridružim. Lepše mi je ovde u Londonu, a i