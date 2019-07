Bez iznenađenja na Banovom Brdu: Čukarički siguran

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Srpska ekipa nije dozvolila šok u prestonici, već su na svom terenu lako izašli na kraj sa Banantsom - 3:0

Uloga favorita je opravdana. Protivnika, baš kao i što su najavili, nisu potcenili. Odigrali su odličan meč i došli do velike pobede. Čukarički je na Banovom Brdu lako i ubedljivo savladao Banants - 3:0 (1:0). U prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope domaćem timu je bilo potrebno malo vremena da pronađe ključ za bravu jermenskog predstavnika. Uspeo je to mladi Slobodan Tedić u 43. minutu. Nastavili su sa napadima i u nastavku, ali su do drugog gola stigli tek u