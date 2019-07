LN F6: Šampioni protiv domaćina za krunu

N1 Info pre 9 minuta | Vladimir Vesić

Prvi finalista Lige nacija za odbojkaše je Rusija, koja je u polufinalu savladala najprijatnije iznenađenje završnog turnira Poljsku i tako stekla priliku da brani titulu osvojenu prošle godine na premijeri. Rival će biti domaćin SAD, koje su posle pet setova savladale Brazil.

Zbornaja je do finala došla pobedom 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21). Poljska koja je u Čikago došla u praktično rezervnom sastavu, pružila je i u ovom meču odličnu igru, ali nije uspela da dođe i do treće pobede. Odolevala je u prva dva seta, posle kojih je bilo 1:1, ali u naredna dva došla je do izražaja razlika u kvalitetu i Rusi potpuno zasluženo dolaze u priliku za novo slavlje. Kod pobednika Viktor Poletajev zabeležio je 24 poena, Jegor Klijuka 19, a IVan