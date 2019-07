Uživo: Đoković-Federer 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 11:11

Večernje novosti pre 9 minuta | Novosti online

U borbi za vimbldonsku krunu boriće se srpski i švajcarski teniser

Još jedan teniski klasik i to u borbi za pehar jednog od najprestižnijih turnira. Za titulu na Vimbldonu boriće se Novak Đoković i Rodžer Federer. Srpski as juri svoj peti, a Švajcarac deveti pehar na ovom takmičenju. Biće to njihov 48 meč, prednost u međusobnom skoru ima Nole (25-22). Dešavanja sa meča pratite na sajtu “Novosti”. 19:44 - PETI SET 1:0 - Odličan početak odlučujućeg seta za Đokovića. Osvaja prvi gem na svoj servis i dolazi do prednosti. 1:1 - Novak