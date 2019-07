Savić surovo iskren: "Ma kakav vaterpolo, ustajemo rano samo kad izlazimo iz kafane..."

Sportske.net pre 2 sata | Beta, Mondo

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je danas da je remi sa Crnom Gorom, na početku Svetskog prvenstva, realan rezultat

"Nije ovo pravo vreme za vaterpolo kakav igraju Srbija i Crna Gora. Kontrolisali smo utakmicu do sredine trećeg dela kada je usledio pad. Rival je preokrenuo, ali smo individualnim kvalitetom uspeli da izjednačimo i to je najrealnije", rekao je Savić, prenosi Vaterpolo savez Srbije. Vaterpolisti Srbije igrali su nerešeno 10:10 sa Crnom Gorom, na početku Svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Novinare je zanimalo kakav stav o suđenju ima srpski selektor, ali je on