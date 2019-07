SUPERLIGA SRBIJE: Partizan teško do bodova u Inđiji (0:1)

Dnevnik pre 39 minuta | Dnevnik.rs

INĐIJA: Fudbaleri Partizana na startu Superlige Srbije teško su došli do pra dva boda na gostovanju u Inđiji.

U veoma teškoj utakmici, po veoma toplom vremenu, nije bilo previše dobrih prilika, a meč je bio tvrd is a mnogo prekršaja na obe strane. Jedini go za Partizan postigao je Tošić u 27. minutu na asistenciju sejdube Sume. Bio je to napad kroz sredinu. Suma je došao do lopte i izbacio iz igre dva igrača Inđije. Usledio je kratak pas na u šesnaestercu do Tošića koji je uspeo da matira golmana Prekovića. Do kraja utakmice, mnogo teških startova i premalo prilika. Drugo