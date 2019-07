Bravo Duci! Lajović osvojio prvi ATP trofej i to pred nasmejanom kolindom

Blic sport pre 9 sati | Darko Nikolić

Naš teniski reprezentativac Dušan Lajović je osvojio prvu ATP titulu u karijeri! On je u finalu nadmetanja u Umagu posle velike borbe uspeo da savlada mađarskog kvalifikanta Atilu Balaža sa 7:5, 7:5 i tako po prvi put došao do trofeja na nadmetanju u organizaciji Asocijacije teniskih profesionalaca. Završni korak do trona je, samo naizgled, trebalo da bude lak - rival je bio tek 208. igrač sveta, Duci je daleko bolje plasiran (36. na ATP listi), ali je bilo i za