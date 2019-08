Doktor fudbala: Zbog ovoga je Tadić kapiten, majstorija u prvom kolu (video)

Hot sport pre 31 minuta | Aleksandar Ilić

Šampion Holandije Ajaks nije uspeo da osvoji sva tri boda u 1. kolu prvenstva Holandije.

Meč protiv Vitesea završen je rezultatom 2:2. Poveli su domaći igrači preko Beroa, ali je izjednačio u 30. minutu Doni Van de Bek. Uspeli su još jednom domaći igrači u 55. minutu da dođu do prednosti, strelac je bio Rišedli Bazur. Nije to poljuljalo šampiona. Nastavili su igrači Ajaksa da napadaju, a do izjednačenja su došli u 75. minutu kada je zablistao kapiten ‘kopljanika’. Vitese – Ajaks Tadić je raspalio projektil sa desetak metara. Bez mnogo problema savladao