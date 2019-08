"Nije to ništa strašno": Bobi govorio o meču sa Turcima, a onda otkrio gde će "orlovi" večeras /video/

Blic sport pre 1 sat | Vladan Tegeltija

Boban Marjanović je bio dobro raspoložen nakon meča, a otkrio je i šta će naši momci raditi nakon meča sa Turskom (87:72).

Najpre je analizirao susret: - Pobedili smo i to je bitno. Iz svake utakmice, iz svake pobede treba da izvučemo nešto na čemu možemo da radimo da na Svetskom prvenstvu ne bi imali grešaka. Kao igrač Dalas Maveriksa i as koji je godina u NBA ligi nametnulo se pitanje da li mu treba vremena da se privikne, ali Bobi je to odmah odbacio: - Nema prilagođavanja, ipak sam bio ovde veći deo svog života. Nije to ništa strašno, svaka utakmica je maltene ista i gledaš da