Gudurić uplašio sa zamotanim laktom: Nije povreda, ali nije ni "skinuta fora" iz NBA /video/

Košarkaši Srbije ostvarili su i drugu pobedu na Akropolis kupu, a dobru partiju imao je i Marko Gudurić.

On je postigao 13 poena uz po četiri skoka i asistencije za 25 minuta na parketu u trijumfu nad "azurima" od 96:64. - Najbitnije je da smo posle ove utakmice ostali svi zdravi, to je stvarno najvažnije. Italija ima dobar tim i igraćemo sa njima još nekoliko puta u narednom periodu, najpre u Kini pred turnir još jednom pripremnu utakmicu, a zatim i u grupi na Mundobasketu. Spremni smo da se bijemo, to smo pokazali. Pokušali smo da odigramo čvrsto u imalo je