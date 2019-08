Vladimir Štimac još jednom pokazao kakav je patriota: Neka umrem, samo da Srbija bude šampion!

Kurir pre 8 minuta

Jako - Da mi neko kaže - e, bićemo prvaci sveta, ali da ti rikneš, ja bih rekao, može, nema problema, kaže nekadašnji centar „orlova“

Vladimir Štimac je uvek punog srca i do poslednjeg daha igrao za Srbiju. Momak koji se za Saletovog mandata okitio sa tri srebra ovoga puta želi da „orlovi“ postanu šampioni sveta. A kolika je to želja, govori i krajnje neobična izjava centra koji se na parketu nikad nije štedeo. Imamo najjači tim - Treba da pustimo te momke da se sami bore. Bez pritiska medija i javnosti. Zlato? Pa ja bih to najviše voleo. Da mi neko kaže - e, bićemo prvaci sveta, ali da ti