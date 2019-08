Đorđević: Teodosić 99 odsto neće biti sa nama na SP (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević rekao je danas da kapiten nacionalnog tima Miloš Teodosić neće putovati s nacionalnim timom u Kinu i da 99 odsto neće igrati na Svetskom prvenstvu.

"Do sada smo ovaj deo priprema, kao što znate, što se tiče rada, tih nekih obaveza turnirskih, odradili kako treba, ali se desilo par neplaniranih stvari i to je ono što me najviše brine pred put", rekao je Đorđević na konferenciji za novinare u Beogradu.

"Ono što se desilo Gagiju je najteža povreda koja može da zadesi jednog igrača. On je mnogo dao reprezentaciji i na ljudskom i na igračkom nivou i dalje veliki deo ove ekipe. Njegovo odsustvo će se osetiti", rekao je Đorđević.

Selektor je potom govorio o Milošu Teodosiću.

"Nije dobra slika. Odradili smo magnetnu rezonancu i analize pokazuju da je ruptura 4,5 milimetra. To će ga onemogućiti u ovom trenutku da putuje sa nama. U dogovoru s njim, 99 odsto neće biti sa nama na Svetskom prvenstvu", rekao je Đorđević.

"To je veliki gubitak za ovu ekipu, igrački, liderski, ljudski. Moramo da budemo svesni da što pre da usmerimo oružja u neku drugu stranu, jer su obojica bili u mojim planovima kao sigurni putnici za Kinu", istakao je selektor Srbije.

Govoreći o Vladimiru Lučiću, Đorđević je naveo da očekuje da će za pet do sedam dana početi da trenira.

