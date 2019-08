Kecmanović srušio Poprina, sledeći Šapovalov

Večernje novosti pre 5 sati | Beta

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u noći između utorka i srede u osminu finala turnira u Vinston-Sejlemu, pošto je pobedio Alekseja Popirina iz Australije u dva seta, 7:6 (5) i 6:3. U njihovom trećem duelu Kecmanović je do pobede došao posle sat i 21 minuta igre. On će u osmini finala igrati protiv Kanađanina i drugog nosioca na turniru, Denisa Šapovalova. Prvi favorit turnira koji se igra za nagradni fond od 807.000 dolara je Francuz Benoa Per, kog