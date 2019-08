Federer kao nekad: Švajcarac protutnjao i dopustio protivniku samo pet gemova!

Blic sport pre 5 sati | Vladimir Andonov

Švajcarski teniser Rodžer Federer plasirao se u osminu finala US opena pošto je ubedljivo pobedio Danijela Evansa sa 6:2, 6:2, 6:1.

Federer je odigrao skoro savršen meč posle ne baš najblistavijih mečeva u prve dve runde. Duel je trajao tek 83 minuta, a Švajcarac je bio bolji u svakom statističkom parametru. Evans je veoma loše servirao, nije imao nijedan as, a treći teniser sveta je iskoristio čak sedam od 14 brejk-lopti i u laganom ritmu došao do najboljih 16 na Otvorenom prvenstvu SAD. U prva dva seta Rodžer je oduzeo Evansu servis dva puta, dok je u trećem to učinio triput, ali je jednom