Ovo je za antoana: Lekler pobedio na vn Belgije, prva pobeda Ferarija u ovoj sezoni

Posle 34 trka u kraljevskoj klasi auto-moto sporta, mladi vozač iz Monaka je konačno ostvario svoj životni san osvojivši svoju prvu pobedu na stazi Spa Frankošam u Belgiji.

Dvadesetjednogodišnji vozač je bio pomešanih emocija kada je prvi put u istoriji Formule 1 slušao himnu Monaka na pobedničkom podijumu. Ovu pobedu je prvenstveno posvetio svom preminulom ocu, ali i mladom vozaću Antoanu Iberu koji je u subotu tragično izgubio život tokom trke Formule 2. An emotional Charles Leclerc on the podium after his first career F1 win A victory he dedicated to his friend Anthoine Hubert #F1 #BelgianGP