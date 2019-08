Čilić kroz četiri seta sa Iznerom do meča sa Nadalom

N1 Info pre 3 sata | Maja Todić

Marin Čilić plasirao se u osminu finala poslednjeg Grend slema sezone i zakazao meč sa Rafaelom Nadalom.

Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u osminu finala US opena pobedom protiv Amerikanca Džona Iznera nakon četiri odigrana seta. Čilić je na kraju slavio 7:5, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 za tri sata i 21 minut igre. U prvih deset gemova nijedan od dvojice igrača nije uspeo da dođe ni do brejk lopte, a onda je Izner imao tri brejk prilike koje su mogle da mu donesu osvajanje prvog seta. Kada već svoje šanse nije iskoristio Amerikanac, Hrvat jeste i to tako što je prvu