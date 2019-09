Bez šansi za prolazak dalje: Crna Gora poražena i od Novog Zelanda (video)

Sputnik pre 34 minuta

Košarkaši Crne Gore poraženi su danas u Nanđingu od Novog Zelanda 93:83 (31:26, 22:22, 13:21 i 27:18), u utakmici drugog kola F grupe Svetskog prvenstva u Kini, i ovim porazom su izgubili svaku šansu za plasman u drugi krug.

Ovo je drugi poraz crnogorskih košarkaša na Svetskom šampionatu, nakon što su u prvom meču izgubili od Grčke rezultatom 85:60. Novi Zeland, koji je u prvom kolu poražen od Brazila 102:94, vodio je tokom celog meča.