Medvedev u polufinalu Otvorenog prvenstva SAD

Danas pre 55 minuta | Piše: Beta

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je danas u etvrtfinalu pobedio Švajcarca Stana Vavrinku u četiri seta, 7:6 (6), 6:3, 3:6 i 6:1.

Medvedev je do druge pobede u isto toliko duela došao posle dva sata i 30 minuta igre. On će u polufinalu Ju-es opena igrati protiv boljeg iz duela između Bugarina Grigora Dimitrova i Švajcarca Rodžera Federera. Rus je do pobede nad Vavrinkom došao najviše zahvaljujući agresivnim ritrnima na drugi servis Švajcarca, koji je imao dosta problema u tim situacijama. Prvi set dobio je posle velike brobe u taj-brejku i spasene jedne set lopte. U drugom je do jedinog