Navijači došli da podrže Srbiju u Kini: Idemo do zlata! (video)

Večernje novosti pre 3 sata | M.P/V.P.

Uoči meča sa Italijom su srpski navijači u Fošanu pružili podršku pulenima Aleksandra Đorđevića i poručili da veruju u uspeh

OD IZVEŠTAČA “NOVOSTI”: FOŠAN Srbiju čeka prvi pravi test na Svetskom kupu u Kini protiv Italije. Izveštači “Novosti” su uoči tog meča razgovarali sa navijačima “orlova” sa raznih krajeva sveta. Svi su složni u jednom - a to je da Srbija ide do finala i zlata. - Dolazimo iz Sidneja, očekujemo pobedu protiv Italije i da naši idu do kraja - poručili su Oliver i Damjan. Na snimcima možete pogledati i reakcije ostalih navijača Srbije.