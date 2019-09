Odbojkašice Italije rivalke Srbiji u polufinalu EP

Večernje novosti pre 2 sata | Beta

Ženska odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u četvrtfinalu u Ankari pobedila Rusiju sa 3:1. Italijanke su do pobede došle rezultatom 25:27, 25:22, 27:25, 25:21, posle 123 minuta igre. One će u polufinalu u subotu igrati protiv Srbije koja je ranije danas sa 3:0 u setovima pobedila Bugarsku. Italiju je do pobede predvodila Paola Egonu sa 28 poena, dok se u selekciji Rusije istakla Natalija Gončarova sa 22.