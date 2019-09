Poraz Srbije od Portugala u kvalifikacijama za EP

Danas pre 31 minuta | Piše: A. Pavlović

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je poraz u 5. kolu grupe B kvalifikacija za Evropsko prvenstvo od Portugala (4:2).

Gosti su u Beograd došli po tri boda i to su stavili do znanja izabranicima Ljubiše Tumbakovića od prvog minuta meča. Imali su aktuelni šampioni Evrope terensku inicijativu tokom čitavog toka meča i čini se znatno lakše nego što je to bilo ko mogao da očekuje došao do veoma važna tri boda. Poveli su Portugalci u 42. minutu nakon velike greške poslednje linije reprezentacije Srbije, a strelac gola bio je Vilijem Karvaljo koji je loptu ubacio u praznu mrežu sa pet