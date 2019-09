Krajinović preokretom protiv Verdaska do četvrtfinala

N1 Info pre 3 sata | Vladimir Vesić

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira serije 250 u Mecu, pošto je u tri seta posle preokreta savladao Španca Fernanda Verdaska.

Verdasku je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk, do kojeg je došao iskoristivšu treću brejk loptu u šestom gemu, kako bi došao do istog rezultatom 6:3. U drugom setu nije bilo brejk šansi i delovalo je kao da Španac kontroliše svoj servis, sve do 10. gema. Tada je Krajinović, gotovo nenadano, došao do tri vezane brejk lopte i već prvu iskoristio čime je osvojio set rezultatom 6:4. U trećem je napravio ključnu razliku u trećem i četvrtom gemu. Prvo je spasao brejk