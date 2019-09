Selektor dao ostavku u zvezdi: Peruničić posle dva uzastopna poraza više nije trener crveno-belih

Blic sport pre 1 sat | Marko Bataković

Rukometaši Crvene zvezde ostali su bez trenera posle svega dva kola domaćeg prvenstva, pošto je selektor reprezentacije Srbije Nenad Peruničić podneo ostavku na tu poziciju.

Do ovakvog spleta okolnosti došlo je zbog toga što je Zvezda poražena u prva dva kola rukometne lige, što je pošlo za rukom jedino još i Šamotu. Sada već bivši trener crveno-belih bio je jasan tokom davanja ostavke. - Više nisam trener Zvezde, to je najbolje za klub i za mene. Drugačije igrači reaguju na mene, da li je to strah ili šta, ne znam. Probaćemo na ovaj način da razdrmamo ekipu - objasnio je Peruničić. Legenda srpskog rukometa potom se osvrnula analizi