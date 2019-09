Odbojkaši Srbije u finalu EP

Danas pre 31 minuta | Piše: Danas Online

Odbojkaši Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva. Izabranici Slobodana Kovača savladali su u punoj dvorani ‘Bersi’ domaću Francusku sa 3:2.

Srbija je do polufinala došla bez poraza. Samo jedan set igubila je u prvoj fazi takmičenja (od Španije), da bi u četvrtfinalu savladala Ukrajinu u tajbrejku, prenosi N1. Francuska je bila još ubedljivija, pa je do polufinala stigla izgubivši samo jedan set i to u grupnoj fazi (od Italije). Dve selekcije sastaće se 20. put na prvenstvima Evrope, a ‘plava četa’ vodi sa 13:6. Galski petlovi su dobili poslednji meč, u četvrtfinalu 2015. Francuska je dobila osam od