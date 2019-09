Serija a: Srbi u centru pažnje: Sergej je fantastičan, Maksimović asistirao, a Kolarov se obrukao /video/

Blic sport pre 59 minuta | Vladimir Andonov

Fudbaleri Lacija savladali su Đenovu rezultatom 4:0 u šestom kolu Serije A, a fantastičnu partiju za klub iz Rima pružio je i reprezentativac Srbije Sergej Milinković Savić.

Upravo preko Srbina je Lacio stigao do prednosti i to u ranoj fazi meča. Igrao se sedmi minut kada su domaći krenuli u kontru, loptu je u kaznenom prostoru gostiju u kome je bila gužva primio Ćiro Imobile, koji je video da se Sergej stvorio iza njega, te je dodao loptu do njega, a reprezentativac Srbije je preciznim udarcem sa 15-ak metara savladao protivničkog golmana Ovaj pogodak naročito je oduševio jednog mališana koji navija za Lacio, a koji nije mogao da