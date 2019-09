Milojević zabrinut: Samo smo stali u drugom delu, moraću da nađem rešenje za taj problem

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Garsija će igrati protiv Olimpijakosa, Marin i Boaći su takođe spremni, dok Pavkov ima malu povredu - rekao je trener Zvezde

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svojih izabranika u pobedi protiv Mačve (3:1). - Čestitam igračima oba tima na dobroj igri koju su prikazali i pohvalio bih navijače na sjajnom ambijentu. Odigrali smo kvalitetno prvo poluvreme i to me raduje. Ne znam šta se dogodilo u nastavku, ali me zabrinjava to što prikazujemo dobru igru tokom većeg dela meča i onda samo stanemo. Moraću da nađem rešenje za taj problem - kaže