"Proradio je naš inat": Podraščanin o onome što se nije videlo na televiziji: Pokazali smo šta možemo, jer...

Blic sport pre 4 sata | Aleksandar Knežević

Odbojkaši Srbije pokorili su Evropu. U finalu prvenstva starog kontinenta, pala je Slovenija rezultatom 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20). Fantastično su igrali "orlovi" od samog starta i to se odnosi na sve do jednog igrača u ekipi. Marko Podraščanin, bloker reprezentacije Srbije, nakon osvajanja zlatne medalje, zahvalio se navijačima na velikoj podršci. - Od prve utakmice smo verovali u sebe i znali smo da možemo doći do kraja, potajno smo se nadali da možemo i do