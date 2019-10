Zvezda savladala Olimpijakos sa 3:1 u drugom kolu LŠ

Danas pre 24 minuta | Piše: V. Ž.

Crvena zvezda je bila na ivici ambisa protiv Olimpijakosa, ali je u poslednjih pola sata golovima Vulića, Milunovića i Boaćija uspela da napravi preokret i osvoji tri možda najvažnija boda u Grupi B Lige šampiona – 3:1 (0:1).

Nije delovalo u prvih 58 minuta da Zvezda uopšte može do boda protiv grčke ekipe, ali je onda nesmotrenost veziste Olimpijakosa Jasmina Benzie koji je dobio drugi žuti karton dovela do totalnog obrta i brodoloma gostiju. Teško je reći kome je 0:0 više odgovaralo u pvrih pola sata pošto ni jedni ni drugi nisu imali velike ambicije na protivničkoj polovini, prvenstveno čekajući grešku rivala ili kontra napad. Grešku je prvi dočekao Olimpijakos, i to kardinalnu