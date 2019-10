Tokio: Đoković rasturio Luku Puja

Hot sport pre 22 minuta | Darko Noveski

Najbolji svetski teniser ekspresno se plasirao u polufinale turnira serije 500 pobedivši Luku Puja 6:1 i 6:2.

Bila je to igra mačke i miša u trajanu od 50 minuta. Dva brza ‘brejka’ dovela su do toga da Francuz već u prvom setu bude razbijen 6:1, a Novak Đoković je samo dokazao da je povreda ramena prošlost i da je vreme da se osvajaju novi trofeji. Drugi set je bio nešto duži, naš as je još jednom napravio dva brza ‘brejka’ i poveo sa 4:0. Puj je uspeo da oduzme jedan servis Đokoviću i smanji na 4:2. Ipak, Novak je odmah uzvratio ‘ribrejkom’ i rešio meč 6:2. Rival Novaku