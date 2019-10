Rutinski do polufinala Tokija: Đokovićev čas Puju

N1 Info pre 54 minuta | Branimir Smilić Ivana Salapura

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je savldao Luku Puja sa 6:1, 6:2.

Srbin je do pobede nad 24. teniserom sveta došao za svega 50 minuta. Dominirao je u svakom segmentu igre Đoković, pa Puj jednostavno nije imao nikakve šanse. Koliko je siguran bio prvi igrač sveta govori i podatak da je u prvom setu izgubio svega devet poena. Puj je pokazao igru kakva se od njega očekivala samo u šestom gemu drugog seta, kada je uspeo da napravi brejk. Ipak, brzo mu je istom merom uzvratio Đoković, pa je rutinski došao do pobede. Back to his