Termin finala: Evo kada Novak Đoković igra za titulu u Tokiju i mnogima se neće dopasti!

Novak Đoković je trijumfom nad Davidom Gofanom izborio finale turnira u Tokiju u kome će odmeriti snage sa kvalifikantom Džonom Milmanom.

Njih dvojica će izaći na teren u 8.30 po srednjeevropskom vremenu u borbi za 500 ATP poena. Dakle, kao i tokom čitave nedelje, ponovo gledamo najboljeg na svetu u ranijim jutarnjim časovima zbog vremenske razlike. Naš as se nalazi u dobroj formi, pa kao prvi nosilac nije izgubio nijedan set na turniru. Gofan je smatran najvećom preprekom koju je naš as uspešno pregrmio, ali će kvalifikant svakako tražiti ATP titulu. Milman je do sada oba puta izgubio od našeg asa,