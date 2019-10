Kraj: Đoković-Gofan 6:3, 6:4

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Najbolji teniser sveta u polufinalu turnira u Tokiju rutinski savladao belgijskog predstavnika. Za titulu sa Milmanom

Rutinski do finala! Novak Đoković je u drugom polufinalnom meču na turniru u Tokiju (Japan) lako izašao na kraj sa Davidom Gofanom (Belgija) - 6:3, 6:4. Od samog starta je srpski igrač bio taj koji je diktirao tempo igre, kontrolisao dešavanja na terenu i došao do trijumfa. Za pehar će se boriti sa Džonom Milmanom (Australija) koji je bio bolji od Rejlija Opelke (SAD) - 6:3, 7:6 (7:4). Biće to treći duel srpskog i australijskog igrača, prethodna dva je lako dobio