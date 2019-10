Đoković neprikosnoven: Novak slavio u Tokiju za 11. osvojeni turnir u Aziji, 76. u karijeri! (video)

Hot sport pre 29 minuta | Aleksandar Ilić

Novak Đoković osvojio je turnir ATP 500 serije u Tokiju.

Srpski teniser bio je siguran protiv Džona Milmana i došao je do jedanaestog turnira u Aziji u svom 110. finalu u karijeri. Đoković je slavio sigurnom igrom u dva seta nakon 68 minuta igre. Novak je došao do 76. turnira u karijeri. Pogrešio je dva puta Novak na početku meča, ali je uspeo da dobije prva dva gema, a na svoj servis odlično je igrao i Milman. Here he is.